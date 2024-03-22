«خبر في الجون»…” موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بالزيادة

بدأت الحكومة المصرية في إطلاق برنامج معاش تكافل وكرامة عام 2017 بهدف تحسين ظروف حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفير معاش شهري لهم، ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة في المجتمع المصري، وتم تمديد تلك البرامج بشكل دوري لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، ومن المتوقع أن يستمر صرف معاش تكافل وكرامة حتى عام 2024، حيث سيستمر صرف المعاشات لجميع المستحقين بشكل روتيني كل شهر، ويهدف البرنامج إلى توفير دخل شهري ثابت للأسر الفقيرة والمحتاجة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

من الجدير بالذكر أن تاريخ صرف معاش تكافل وكرامة في شهر مارس 2024 هو يوم 15 مارس 2024، وهو يوم لا يتعارض مع العطلة الأسبوعية، يتم عملية الصرف عبر مكائن الصرف الآلي التابعة للبريد المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى البنوك التجارية ببساطة، يمكن للمستفيدين من تكافل وكرامة إدخال بطاقاتهم في مكائن الصرف الآلي والحصول على معاشهم مباشرة، مما يسهل عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية وشراء المستلزمات الضرورية، بما في ذلك المواد الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي

على الرغم من استفادة 22 مليون مواطن من معاش تكافل وكرامة بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وهو عدد لا يستهان به بتاتا، قام الرئيس بإطلاق حزمة اجتماعية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية في عام 2024م، لضمان حياة كريمة للجميع، ويجدر بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد فتحت رابطا يمكنك من خلاله الاستعلام عن أي استفسارات ترغب في معرفتها، حيث يمكنك إكمال عملية الاستعلام عبر الخطوات التالية: