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“احسب مرتبك” موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة
تواجه العديد من العاملين في الهيكل الإداري للحكومة في مصر حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد عيد الفطر السعيد، المتوقع أن يوافق العاشر من أبريل في العام الحالي، حيث يتطلعون لمعرفة توقيت صرف رواتب شهر أبريل لعام 2024. يأمل هؤلاء الموظفون في الحصول على ما يلزمهم من أموال لشراء الأغراض الضرورية للاحتفال بالعيد وتجهيزات يوم الوقفة، الذي يعتبر يومًا مهمًا للعائلات المصرية.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024
حرصت الدولة المصرية على دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية، وذلك من خلال إصدار قرارات هامة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتعزيز القدرة الشرائية ومن أهم هذه القرارات، زيادة مرتبات شهر مارس 2024 بزيادة جديدة للموظفين، والتي تبدأ عملية صرفها من يوم الخميس 21 مارس 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، تنتهي يوم الأربعاء 27 مارس الجاري.
- بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
- تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث يصل الحد الأدنى الشهري للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، بزيادة قدرها 2000 جنيه. كما تشمل الزيادة العاملين في القطاعين الحكومي والعام بأجور أدنى تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.
- بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة حافز إضافي للموظفين يتراوح بين 500 جنيه للدرجة السادسة و900 جنيه للدرجة الممتازة، وذلك بزيادة 50 جنيه لكل درجة. يهدف هذا الحافز إلى دعم الموظفين وزيادة قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتبلغ تكلفة هذا الحافز الإجمالية 37.5 مليار جنيه.
- تعتبر هذه الزيادة خطوة إيجابية من الدولة المصرية في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى حياتهم. كما تؤكد هذه القرارات التزام الدولة بدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه الزيادة الإجمالية 11 مليار جنيه.