“احسب مرتبك” موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة

تواجه العديد من العاملين في الهيكل الإداري للحكومة في مصر حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد عيد الفطر السعيد، المتوقع أن يوافق العاشر من أبريل في العام الحالي، حيث يتطلعون لمعرفة توقيت صرف رواتب شهر أبريل لعام 2024. يأمل هؤلاء الموظفون في الحصول على ما يلزمهم من أموال لشراء الأغراض الضرورية للاحتفال بالعيد وتجهيزات يوم الوقفة، الذي يعتبر يومًا مهمًا للعائلات المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

حرصت الدولة المصرية على دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية، وذلك من خلال إصدار قرارات هامة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتعزيز القدرة الشرائية ومن أهم هذه القرارات، زيادة مرتبات شهر مارس 2024 بزيادة جديدة للموظفين، والتي تبدأ عملية صرفها من يوم الخميس 21 مارس 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، تنتهي يوم الأربعاء 27 مارس الجاري.