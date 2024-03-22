“افرحوا وزقططوا يابتوع المعاشات”.. موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ابريل 2024.. جهز محفظتك يلا والحق القبض..!!

تعتبر مواعيد صرف الرواتب من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص، حيث يعتمد الكثيرون على هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم، ولا شك أن تأخير صرف المرتبات يمكن أن يسبب مشاكل مالية للأفراد ويؤثر على استقرارهم المالي لذلك، يجب على الجهات المعنية بصرف المرتبات أن تلتزم بتحديد مواعيد صرف الرواتب وتلبية احتياجات الموظفين في الوقت المحدد كما يجب أن تكون هناك شفافية في عملية صرف الرواتب وعدم تأخيرها دون سبب مقنع.

موعد صرف معاشات ومرتبات شهر أبريل لعام 2024

هناك بعض الأشخاص الذين يستفسرون عن موضوع تقديم رواتب شهر أبريل مبكرا، بهدف تمكين الأفراد من الاستمتاع بعيد الفطر المبارك وفيما يلي توضيح حقيقة هذا الأمر، من الناحية الأخرى، قدمت وزارة المالية توضيحا حول موعد صرف رواتب شهر أبريل لعام 2024، ردا على الأقاويل الواسعة التي انتشرت، والتي تشير إلى أن تاريخ صرف الرواتب لهذا العام سيكون قبل عطلة عيد الفطر المبارك وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه سيتم بدء صرف الرواتب لشهر أبريل المقبل ابتداء من 21 أبريل، وسيمتد هذا الصرف لمدة 5 أيام، مع صرف المتأخرات في الأيام 4، 7، و8 من الشهر نفسه.

قيمة مرتبات شهر أبريل لعام 2024

تولت وزارة المالية بشكل متأن شرح جدول مرتبات شهر أبريل، وفقا للدرجات الوظيفية، وقد جاءت التفاصيل على النحو التالي: