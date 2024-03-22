“وينك يا لولو” استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV في رمضان

تطل قناة وناسة للأطفال كوجهة ترفيهية مميزة تحلق بخيال الصغار وتنمي مهاراتهم وقد تأسست القناة عام 2007 لتُصبح نافذة مشرقة على أغاني ممتعة وبرامج تعليمية هادفة، نالت إعجاب الأطفال وأهاليهم في جميع أنحاء الوطن العربي وتقدم قناة وناسة محتوى متنوع يلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار من أغاني لولو الشعبية والبرامج التعليمية مثل “حروف وأرقام” و”معًا نتعلم” كما تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال اللغوية والمعرفية.

قناة وناسة لولو

تُعد شخصية لولو من أهمّ رموز قناة وناسة، حيث تجسد الطفولة البريئة والذكاء المتقد من خلال أغانيها وألعابها، وتشارك لولو الأطفال رحلة تعليمية ممتعة تُنمّي مهاراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتبث قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، مما يُتيح للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي الاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي.

ترددات القناة على مختلف الأقمار الصناعية

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر باتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

اختيار “البحث عن القنوات”.

اختيار “البحث اليدوي”.

إدخال بيانات التردد المُناسب للقمر الصناعي المطلوب.

الضغط على “بحث”.

إستقبال تردد قناة وناسة نايل سات

تردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

إستقبال تردد قناة وناسة عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

تقدم قناة وناسة للأطفال تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تُساهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ القيم الإيجابية لديهم بفضل محتواها المُتنوع وشخصياتها المحببة، تُعد القناة وجهة مفضلة للأطفال في الوطن العربي ويمكن متابعة قناة وناسة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والبرامج ويمكن أيضًا تحميل تطبيق القناة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للاستمتاع بمحتواها في أي وقت ومكان.