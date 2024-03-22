“شوف اسمك حالاً” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، حبيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة كشفت عن الدفعة الأولى من الكشوفات، وفور الإنتهاء من فرز الطلبات المقدمة واختيار الفئات الأولى بالرعاية، وإليكم خطوات الاستعلام….

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، والتي من خلاله سوف يتمكن المواطن من الاستعلام من اهليته في برنامج حساب المواطن الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية والتي تسعى من خلاله على دعم المواطنين الأكثر احتياجاً ومساعدتهم لشراء ما يلزمهم ودفع المصاريف اللازمة، واليكم خطوات الأستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول على منصة مظلتي .

اختر “الرعاية الاجتماعية”.

ثم ابدأ في تحميل الكشوفات المتاحة أمامك.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المواطن .

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعي، وهي: