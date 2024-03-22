عاجل.. موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والقنوات الناقلة المفتوحة.. تشكيل اليوم والقائمة

موعد مباراة منتخب نصر القادم، دارت محركات البحث في جوجل حول معرفة موعد ماتش المنتخب القادم، وذلك بعد أن خرج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويحرص كثير من المشجعين المصريين على معرفة أوقات عرض مباريات المنتخب إيمانا منهم بضرورة تشجيع المتاجر الوطني الذي يمثل البلاد.

موعد ماتش المنتخب القادم

تنتظر الجماهير المصرية متابعة مباراة المنتخب القادمة، والتي تقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 ، حيث يخوض المنتخب مباراة ودية مع منتخب نيوزيلندا في إطار البطولة الدولية التي تقيمها مصر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء وتقام على استاد القاهرة الدولي، وتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة،وتم الاتفاق على الآتي:

قررت اللجنة المنظمة لهذه البطولة اشتراك أربعة منتخبات فيها وهي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

تقرر تسمية تلك البطولة باسم كأس العاصمة الإدارية.

تقام المباريات من شوطين وفي حالة التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الجزاء.

قائمة منتخب مصر

يستعد المنتخب المصري بكامل طاقمه لخوض مباراة اليوم مع الفريق النيوزيلندي، وتضم قائمة المنتخب الأسماء التالية: