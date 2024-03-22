“ردد بقلب خاشع” دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1445…. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1445،سريعاً مر 12 يوم من شهر رمضان الكريم الذي يتمنى المسلمون أن يبقى طول العام لما فيه من روحانيات وشعائر وفضل وثواب كبير ، وها هو اليوم الثاني عشر من شهر رمضان والذي تتزايد فيه عمليات البحث عن الدعاء المستجاب في هذا اليوم المبارك، وخاصة أنه يوافق يوم جمعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1445.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1445

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1445 ، من الأعمال المستحبة في شهر رمضان وتحديداً في يوم الجمعة التي بها ساعة استجابة والتي يسعى فيها المسلم أن يدعو الله بكل ما يتمنى، داعين المولى عز وجل أن يتقبل الصيام القيام وتلاوة القرآن، حيث أكد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على أهمية الدعاء وما له من ثواب وأجر عظيم …

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِى فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِى فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”.

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأعمال، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان 2024