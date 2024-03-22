بكام الفراخ النهارده.. مفاجأة في اسعار الفراخ اليوم الجمعه 22 مارس 2024..!!

إن تقديم البيانات والمعلومات حول أسعار الفراخ يعتبر من الأمور الهامة التي يجب على المستهلكين معرفتها، حيث تعد الفراخ من أهم أنواع اللحوم التي يتناولها الناس بشكل يومي، وتتأثر أسعار الفراخ بالعديد من العوامل، مثل تكلفة الإنتاج، العرض والطلب، والتكاليف الإضافية الأخرى، في الوقت الحالي، تشهد أسعار الفراخ تقلب ملحوظا نتيجة للعوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على سوق اللحوم بشكل عام، والتي تشمل ارتفاع تكلفة المواد الأولية والوقود، وزيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التقلبات في سعر صرف العملات، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف على اسعار الفراخ فقط تابعو معنا.

اسعار الفراخ اليوم

من المهم أن يكون المستهلك حذرا ومنتبها عند شراء الفراخ، حيث ينبغي عليه التحقق من جودة اللحم ومدى طازجته، بالإضافة إلى مراعاة نصائح السلامة الغذائية في التعامل مع اللحوم، يجب على الجميع أن يكونوا واعين بأسعار الفراخ وبالعوامل التي تؤثر عليها، وأن يتبعوا إرشادات وزارة الزراعة والسلامة الغذائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم عند تناول اللحوم، فالتوازن والحذر في الاختيارات يساعد على المحافظة على ميزانية الأسرة وضمان تناول غذاء سليم وصحي

اسعار الفراخ اليوم

هذا وقد تم تسجيل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم تقريبا 94 جنيها عند تسليمها في أرض المزرعة، في حين يتراوح سعرها للمستهلكين في الأسواق ما بين 115 و117 جنيه، وبالنسبة لسعر كيلو الدواجن الساسو، فقد بلغ نحو 110 جنيهات عند تسليمه في أرض المزرعة، وتقريبا 111 جنيهاً للمستهلك.