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لينك تنزيل قوائم pdf أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي 2024
لينك تنزيل قوائم pdf أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي 2024
يبحث الكثير على قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات بسبب عدم ظهورها حتى وقتنا الحاضر لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم التعرف على الطريقة ثم البحث عن الأسم المراد التعرف عليه في حالة الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية لذلك إليكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
شروط قبول طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق
هناك الكثير من الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم للعراقيين والعراقيات كما يلي بالتفصيل:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- يفضل توفير العمر المناسب الذي يبدأ من 15 إلى 55 عام للنساء.
- للرجال فقط التقديم الإلكتروني من 18 إلى 60 عام للموافقة على طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.
- يجب توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
كيفية استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
- التوجة على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
- قم بعد ذلك بالضغط على زر الاستعلام.
- تحديد الوجبة السابعة القادمة عند ظهورها.
- كذلك تحديد المحافظة المراد البحث عنها.
- ثم بعد ذلك عليك تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الاستعلام بعدها على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية في حالة الإعلان عنها من قبل الوزارة.