رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بحيث يسهل على جميع المواطنين المتقدمين في معرفة الكشوفات التي تم قبولها في الوجبة الجديدة من هذا البرنامج، وهو يأتي لتحسين حياتهم المعيشية وتوفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، ويمكنك الإستعلام عن هذه الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية 2024

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-

عليك التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي.

ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور وكذلك المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

تحديد الوجبة الجديدة فيما بعد.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط استحقاق الحصول على دعم الرعاية؟

من أبرز شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، ما نص على الأتي:-