“خبر صادم للمواطنين” زيادة سعر الغاز الطبيعي للسيارات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة وصلت إلى 20% لكي يصل سعره من 550 قرشًا إلى 650 قرشًا لسعر المتر المكعب الواحد، وذلك بعد أن ارتفاعت أسعار البنزين والسولار أمس الخميس الموافق 21 مارس 2024، بتوجيها من مجلس الوزراء، مما زا ذلك من غضب المواطنين عقب معرفتهم بالزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرً.

ارتفاع أسعار المواد البترولية

ووجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتطبيق الزيادات في أقرب وقت وهو من المتوقع أن يكون يوم الأحد المقبل، بعد نشر الخبر في الجريدة الرسمي بعد منتصف ليل اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وعقب تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة، لتواجه السلع ارتفاعًا جديدًا في الفترة المقبلة.

أسعار الغاز بعد الزيادة

جاءت أسعار المواد البترولية بعد الزيادة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر لتر الكيروسين إلى 10 جنيهات.

بينما طن المازوت وصل سعره بعد الزيادة إلى 7500 جنيه.

إضافة إلى سعر أسطوانة البوتاجاز بلغت نحو 100 جنيه وهي ذات سعة 12.5 كجم.

واستقر سعر طن المازوت للمواد الغذائية عند 1500 جنيه.

كما ثبت سعر طن المازوت للكهرباء عند 2500 جنيه.

سعر البنزين بمختلف أنواعه

وفي سياق متصل أقرت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا بعد 10 جنيهًا، إضافة إلى أن لتر بنزين 92 بلغ بعد الزيادة إلى 12.50 جنيه، كما أن سعر بنزين 95 وصل إلى 13.5 جنيه.