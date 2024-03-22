100 دولار كم دينار.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الدينار العراقي

أغلقت البورصات المحلية في العراق، أمس الخميس على استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينا العراقي، بما وصل سعر البيع في بغداد إلى 14900 دينار لـ 100 دولار، بينما وصل سعر الدولار في البصرة إلى نحو 149600 دينارًا، فضلاً عن وصول سعر صرف الدولار داخل محافظتي نجف والموصل إلى 149650 دينارًا عراقي، ليكون سعره الرسمي داخل البنك المركزي العراقي نحو 1320 دينارًا.

سعر صرف الدولار يواجهة انخفاضًا بالسوق الموازي

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن سعر صرف الدولار سيواجه انخفاضًا مستمرًا في السوق الموازي كذلك خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع ذلك السيطرة الكاملة والتعاملات البنكية داخل المصارف والأماكن الرسمية لبيع وشراء الدولار، فضلاً عن أنه سيدفع إلى خفض الأسعار بالسوق، بعد أن شهد موجهة ارتفاع كبيرة في السوق الموازي، وأثر ذلك على أسعار السلع في العديد من المحافظات وبمختلف المحافظات.

بسبب انخفاض سعر صرف الدولار

وأوضح مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن سعر الصرف عززت بسبب القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها منذ فترة لكي يتم العمل على مواجهة أزمة الدولار، فضلاً عن أن حل الأزمة المصرفية تحتاج إلى وقت وهي تظهرعبر تلك النتائج التي تقوم حكومة العراق بإتخاذها لتخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين وتوفير الدعم الملائم لهم.