ثبتها الآن لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 153 .. تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات العربية التي تعرض المسلسلات التركية مدبلجة إلى اللغة العربية بجودة عالية علمًا بأنها تنقل باقة مميزة من المسلسلات الحصرية مثل مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس بالإضافة إلى مسلسل صلاح الدين الأيوبي، والأهم أنها مجانية على القمر الصناعي النايل سات أي أنها لا تحتاج لتسديد أي رسوم، خلال الأسطر التالية سنوضح أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن تحديث التردد الخاص بها على كلاً من القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، ومن أجل ضمان جودة البث إليكم بيانات التردد الجديد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:4\3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر على عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

الاستقطاب: عمودي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 153

من الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية هي القناة الناقلة الوحيدة لمسلسل قيامة عثمان في الوطن العربي علمًا بأن هذا المسلسل يملك قاعدة جماهرية كبيرة في الوطن العربي نظرًا لأنه من أهم المسلسلات التاريخية وتدور قصة المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية وبدايتها وكل المعارك التي خاضتها، علمًا بأن هذا المسلسل تعرض حلقاته الجديدة كل يوم خميس من كل أسبوع الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا والساعة 12:00 بتوقيت السعودية والعراق.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

دور الشخصية الرئيسية من نصيب الفنان التركي بوراك أوزجيفيت وإليكم باقي طاقم العمل: