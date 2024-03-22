شو بقولوا الحيوانات يا لولو .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 2024 .. أغاني وبرامج تعليمية مفيدة جداً للأطفال

تتمنى جميع الأسر تحميل تردد قناة وناسة الجديد، والتي تعد واحدة من أبرز وأفضل القنوات في الوقت الحالي، حيث تحظى بشعبية واسعة وملايين المشاهدين حول العالم تُعتبر قناة وناسة محور اهتمام الجماهير لأنها تقدم محتوى متميزًا سواء في الجانب الترفيهي أو التعليمي أو الفني، مما يجعلها تساهم في بناء جمهورية المشاهدين، من خلال برامجها المتنوعة، أثبتت هذه القناة أنها تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية وتقدم محتوى يتمتع بالجودة والتنوع والفائدة على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد

تثير قناة وناسة استفسارات الآباء حيث تُعد واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شهرة وانتشاراً عبر النايل سات والعرب سات، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين من مختلف الأعمار، فهي تُقدم محتوى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية، بفضل جودتها العالية وتنوعها، تمكنت القناة من تحقيق مكانة مرموقة في عالم البث التلفزيوني، يمكنك الآن تحميل التردد وفقًا للمعلومات التالية:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

تفاصيل عن قناة وناسة الفضائية للأطفال

تم الإعلان مباشرة عن انطلاق قناة “وناسه”، وهي واحدة من أبرز القنوات العربية، التي أسسها الفنان الشهير راشد الماجد في الثالث من يوليو عام 2007، تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الفن والتعليم والترفيه والتربية، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للترفيه والاستفادة للأطفال والأسرة، بفضل انتشارها الواسع في الشرق الأوسط وسياستها كقناة مجانية، حققت “وناسه” شهرة كبيرة، حيث تقدم محتوى فني مميز ومسلي، بما في ذلك الأغاني التي يفضلها الأطفال، مثل أغنية “لا تفتح الباب يا لولو” وأغنية “حرامي سرق لولو”، وغيرها الكثير، والتي تتميز بعدم احتوائها على أي كلمات غير لائقة.