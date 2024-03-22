الكيلو يبدأ من 125 جنيه .. اسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2024

يعد الكحك والبسكويت من الحلويات المرتبطة بالاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث يحرص المصريين على شرائها مع نهاية شهر رمضان الكريم، ويتمتع الكحك والبسكويت بالطعم الشهي والقوام الذي يذوب في الفم، ولأنهم من أساسيات الاحتفال بعيد الفطر، خلال الأسطر التالية سنوضح أسعار كحك العبد والبسكويت في مصر.

أسعار كحك العيد في مصر 2024

كما سبقنا وذكرنا أن شراء الكحك والبسكويت من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبدأت محلات الحلويات بطرح أسعارها لتأتي الأسعار على النحو التالي:

كحك العيد المشكل 16 3طعة بسعر 125 جنيه.

أما سعر علبة كحك مشكل 32 قطعة بسعر 240 جنيه.

كحك العيد السادة السعر 250 للكيلو الواح.

أما سعر كيلو ونصف من كحك العيد المشكل هو 370 جنيه مصري.

علبة كحك مشكل بوزن 2 كيلو بسعر 480 جنيه.

أما سعر علبة كحك مشكل وزن 2 كليلو ونصف هو 600 جنيه مصري.

3 كيلو كحك بسعر 740 جنيه.

أما سعر علبة كحك مشكل وزن 4 كيلو هو 1050 جنيه.

علبة كحك مشكل 6 كيلو بسعر 1900 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر علبة كحك محشو 16 قطعة هو 120 جنيه.

سعر كحكة عيد بعجوة 32 قطعة 230 جنيه.

كحك العيد عين جمل يبدأ من 150 جنيه.

علبة كحك العيد فستق يبدأ السعر من 170 جنيه.

علبة كحك العيد ملبن يبدأ السعر من 120 جنيه.

علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة بسعر 230 جنيه.

علمًا بأن الأسعار هذا العام شهدت ارتفاع بقيمة 80 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار البسكويت

أما بالنسبة إلى أسعار البسكويت هي: