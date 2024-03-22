ظهرت هسة pdf.. خطوات الاستعلام عن اسماء نقل النفوس بالعراق 2024 وطريقة التقديم على الخدمة

يتساءل بعض المواطنين في العراق عن الموقع الرسمي على الإنترنت الذي يحتوي على اسماء نقل النفوس بالعراق 2024 في الوجبة الأخيرة للعام الحالي، يرغب العديد منهم في تغيير أسمائهم وألقابهم استنادًا إلى هذه الكشوفات، وقد كشفت وزارة الداخلية العراقية عن طرق بسيطة للاستعلام عن أسماء نقل النفوس في الوجبة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن اسماء نقل النفوس بالعراق 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن اسماء نقل النفوس بالعراق 2024:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية أو حكومة المواطن الإلكترونية.

النقر على أيقونة خدمة “استعلام خدمة نقل النفوس 2024”.

إدخال رقم الوجبة المطلوبة واسم المستعلم عنه بشكل دقيق.

تحديد الأماكن التي يمكن تعديل الاسم أو اللقب فيها.

النقر على أيقونة الاستعلام.

الانتظار لبضع لحظات حتى تظهر كل المعلومات الخاصة بأسماء الوجبة الجديدة.

خطوات التقديم على خدمة نقل النفوس 2024

للمواطنين العراقيين الراغبين في تقديم طلب لتغيير الألقاب أو تعديل النفوس في مختلف المحافظات، يمكنهم اتباع الخطوات التالية بسهولة: