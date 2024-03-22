ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية قبل بداية التعاملات الجمعة

في تطور جديد بالأسواق المصرية، سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 22 مارس 2024، ارتفاعا طفيفا مع بداية اليوم، حيث زادت قيمة الدجاج الأبيض بمقدار جنيه مصري لكل كيلوغرام، هذا الارتفاع يأتي وفقا لأحدث البيانات المتاحة من البورصة الرئيسية للدواجن، مما ينذر بتأثيرات محتملة على تكلفة المعيشة.

تفاوت في أسعار الدواجن والبط بالسوق المصري اليوم

في آخر التحديثات السوقية، شهدت أسعار الدواجن والبط في مصر اليوم تباينًا ملحوظًا، مع اختلاف الأسعار بين المزرعة ونقطة البيع للمستهلك، يبدأ سعر كيلو الدجاج الأبيض من 96 جنيهًا للمزارعين، بينما يصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 106 و107 جنيهات، مشيرًا إلى هامش ربح واضح بين المراحل، أما الدجاج البلدي والساسو، فترتفع أسعارهما مقارنة بالدجاج الأبيض، مع تسجيل أسعار مرتفعة للحم أمهات الدواجن والبط البلدي.

الدجاج الأبيض: 96 جنيهًا تسليم المزرعة، 106-107 جنيهات للمستهلك.

الدجاج البلدي: 117-120 جنيهًا تسليم المزرعة، 133 جنيهًا للمستهلك.

البط البلدي: يتراوح بين 125 و135 جنيهًا.

الدجاج الساسو: 110 جنيهات في البورصة، بين 115 و125 جنيها للمستهلك.

لحم أمهات الدواجن البيضاء: تتراوح بين 83 جنيهًا، والدواجن البلدي بسعر 133 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البانيه وتفاوت في أجزاء الدواجن بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية اليوم ارتفاعًا في أسعار البانيه وتباينًا في أسعار أجزاء الدواجن الأخرى، ما يعكس تحركات سعرية ملحوظة تؤثر على خيارات المستهلكين.

البانيه يتراوح سعره بين 190 و200 جنيه لكل كيلو، مسجلاً أعلى الأسعار بين منتجات الدواجن. الأوراك: تُاع بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، موفرة خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالبانيه. صدور الدجاج: تقع في نطاق سعري يتراوح بين 135 و145 جنيهًا للكيلو، ما يعكس الطلب المستمر على هذا الجزء المفضل من الدجاج.

أسعار كرتونة البيض في السوق المصري اليوم

يشهد سوق البيض المصري اليوم استقرارًا في الأسعار مع تباين طفيف بين أنواع البيض المختلفة. يعكس هذا التباين التنوع في اختيارات المستهلكين والفروقات في التكلفة بين البيض الأبيض، الأحمر، والبلدي.