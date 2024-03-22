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على طريقة جدتي .. طريقة عمل كحك بالعجوة ناعم يدوب في الفم وبمقادير بسيطة مضبوطة
الكحك بالعجوة أو الملبن من الحلويات الأساسية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأغلب البيوت تقوم بتحضيره في البيت بدلاً من شرائه من الخارج، اليوم جئنا إليكم بأسرار تحضير الكحك بالعجوة الناعم الدايب في الفم بمقادير مضبوطة وبأسرار الفلاحين.
طريقة عمل الكحك بالعجوة في البيت
من السهل جدًا أن يتم تحضير الكحك بالعجوة في البيت ولكي تنجح الوصفة لابد من توافر المقادير التالية:
- نصف كيلو من العجوة.
- ملعقة من ماء الورد.
- كيلو من الدقيق الأبيض ويكون بمعدل 6 أكواب.
- نصف كيلو من السمن.
- سوداني مجروش.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- ملعقة ونصف من اللبن البودرة.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من الملح.
- سمسم محمص.
خطوات التحضير
من أجل تحضير الكحك بالعجوة في البيت لابد من إتباع الخطوات التالية:
- وضع كمية من السمنة تعادل 5 ملاعق وتركها على النار حتى تذوب ثم يتم وضع السمسم من أجل تحميص.
- يتم إضافة الدقيق في طبق عميق مع إنشاء ثقب في المنتصف وفي هذا الثقب يتم وضع السمن.
- خلط المكونات باليد جيدًا.
- في نصف كوب من الماء يتم وضع الخميرة الفورية مع ملعقتان من السكر والتقليب وترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق.
- إضافة الخليط السابق إلى الدقيق والتقليب جيدًا.
- إضافة باقي المكونات والخلط جيدًا.
- في حالة ظهور تشققات في العجين يتم زيادة السمن.
- يتم تشكيل كرات الكحك وحشوه بالعجوة ثم يتم إغلاقه وإدخاله إلى الفرن لمدة نصف ساعة حتى يحصل على اللون الذهبي.