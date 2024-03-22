تابع بجودة عالية .. الحلقة 63 من مسلسل طائر الرفراف  Yalı Çapkını مترجمة للعربية على القنوات الناقلة

خلال الساعات الأخيرة زاد معدل البحث عن الحلقة 63 من مسلسل طائر الرفراف Yalı Çapkını علمًا بأن هذا المسلسل لديه جماهرية كبيرة في الوطن العربي ويترقب المشاهدين الحلقات الجديدة لشغف كبير ليرون الأحداث الجديدة في قصة حب فريد وسيران علمًا بأن كل حلقة تزداد إثارة، ويذكر بالذكر أن الموسم الثاني من المسلسل Yalı Çapkını بدأ في العرض يوم 15 سبتمبر 2023 وعرض الموسم الأول في عام 2022، وخلال الأسطر التالية سنوضح أحداث الحلقة 63 من مسلسل طائر الرفراف كما أننا سنوضح القنوات الناقلة.

مسلسل طائر الرفراف Yalı Çapkını الحلقة 63

بعد أن تم نشر الإعلان الترويجي للحلقة 63 من طائر الرفراف والذي وضح الكثير من الأحداث المثيرة المنتظرة مثل خطوبة سيران بأكين كما أن الحلقة توضح خطف فريد لها ووصل الكثير من التهديدات له من كاظم أوغلو لتشتعل الأحداث ومن المتوقع أن تعود سيران لفريد في النهاية وهذا هو ما يترقبه الجمهور، علمًا بأن الحلقة 62 من المسلسل انتهرت بدخول سيران إلى قصر فريد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

من الجدير بالذكر أن مسلسل طائر الرفراف يعرض مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وإليكم تردد القناة الناقلة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تي في التركية على عرب سات: