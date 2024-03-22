وزارة الشئون الاجتماعية الليبية تحدد موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 وأهم شروط المنحة

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024، قدمت الحكومة الليبية العديد من السبل والدعم لتعزيز شأن مواطنيها وتمكينهم من مواجهة تحديات المعيشة، يستهدف هذا الدعم فئات محدودة ومتوسطة الدخل، ومن بين هذه المساعدات تأتي منحة الزوجة في ليبيا، بدأ التقديم على هذه المنحة في الربع الأخير من العام 2023، واستمر التقديم متاحًا حتى الوقت الحالي، يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه المنحة من خلال الفقرات التالية في المقال.

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024