أخبار السعودية
ℕ𝕆𝕎 للمتعثرين.. خطوات التسجيل في منصة إحسان 1445 وأهم الشروط المطلوبة
شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد
هناك بعض الشروط التي يتعين تحقيقها للحصول على الدعم:
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
- كما يجب أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني نشط لسهولة التواصل.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في الجمعيات الخيرية المرتبطة بمنصة إحسان.
- كما يجب توفير جميع المستندات الضرورية التي تثبت حاجة المتقدم للدعم.
كيفية التبرع إلى منصة إحسان
يمكن التبرع بسهولة من خلال إحدى الطرق التالية:
- بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 5005.
- عبر زيارة موقع منصة إحسان والنقر على قسم “مشاريع”.
- بعد ذلك، يتم إدخال المبلغ المراد التبرع به.
- يتم النقر على “تبرع الآن”، ثم اختيار الطريقة المناسبة للدفع.
- يمكن تحديد معلومات المرسل أو المرسل له بإدخال البيانات المناسبة.
- بعد ذلك، يتم النقر على أيقونة “إرسال” لإتمام عملية التبرع.