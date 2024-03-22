التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب 2024 عبر rnp.ma  والمستندات المطلوبة

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق خدمة التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب 2024 على أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني علمًا بأن التسجيل لا يشمل المغاربة المواطنين فقط بل أنه يشمل الأجانب أيضًا، حيث أن هذا النظام يمنح كل مواطن ومقيم رقم تعريفي مدني، خلال الأسطر التالية سنوضح بالتفصيل خطوات التسجيل في السجل الوطني بالمغرب للسكان.

رابط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب 2024

أتاحت الحكومة المغربية خدمة التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب 2024 على أن تأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للسجل الوطني للسكان من هنا.

إدخال كلاً من البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

إدخال رمز التحقق المرئي.

انقر على تسجيل.

قراءة الأحكام والشروط والموافقة.

العمل على إدخال كل البيانات الديموغرافية بشكل دقيق.

لابد من تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة باللغة العربية والفرنسية.

تحديد مكان الإقامة وتاريخ الميلاد.

إدخال بيانات العنوان الوطني وكذلك الرقم القومي.

العمل على رفع كل المستندات المطلوبة.

انقر على تسجيل.

شروط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب

خدمة السجل الوطني للسكان بالمغرب الهدف منها تحسين المستوى الاجتماعي للمغاربة والمقيمين، ولكن لن يتم قبول الطلب إلا في حالة استيفاء الشروط التالية: