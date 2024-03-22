أسهل مما تتخيلي.. طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز بمكونات موجودة البيت

طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز، يُعَدّ السينابون من بين ألذ أصناف الحلويات الشهية، ويحظى بشعبية كبيرة لدى الكثيرين، حيث يتميز بشكله الجميل والمغري، ويقوم بتحديد طعمه الفريد القرفة التي تُعتبر المكون الأساسي له، يعود أصل السينابون إلى الثقافة الأمريكية، إلا أنه يُصنع اليوم ويتمتع بشعبية عالمية، حيث يمكن العثور عليه في مختلف دول العالم.

طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز

إليك طريقة عمل السينابون:

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

1 كوب من الماء الدافئ.

¼ كوب من زيت الطعام الفاخر.

⅓ كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير: