اعرفها قبل أي حد .. ميزة جديدة في Whatsapp GB واتساب جي بي 2024 أخر تحديث V7.60

أعلن مطوري واتساب عن ميزة جديدة في Whatsapp GB لعام 2024 موضحين أن المستخدمين لطالما انتظروا هذه الميزة حيث أنها تساعدهم في تحميل الحالات الخاصة بجهات الاتصال بنقرة واخدة، علمًا بأن واتس جي بي الأخر هو النسخة الرسمية المعدلة لتطبيق الواتساب، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذه الميزة.

ميزة واتساب جي بي 2024 الجديدة

تم الإعلان عن تحديث جديد لـ Whatsapp GB علمًا بأن هذا التحديث يأتي بعدد كبير من المميزات للمستخدمين تأتي على النحو التالي:

النسخة الجديدة ضد الحظر أي أن جهات الاتصال لن يتمكنون من حظرك.

إرسال أكثر من 300 صورة في نفس الوقت.

يمكن إرسال أكثر من 100 ملف في نفس الوقت.

إرسال مقاطع صوتية سعتها 100 ميجا ومقاطع فيديو تصل سعتها إلى 50 ميجا بايت.

من السهل أن يتم تصفية الرسائل المزعجة ومسحها.

قراءة الرسائل المحذوفة.

كما أن التحديث يفعل وضع الطيران للبرنامج فقط بحيث لا بمكن استقبال الرسائل.

إخفاء مشاهدة حالات جهات الاتصال.

تنزيل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

بعد أن جاء تحديث Whatsapp GB بعدد كبير من المميزات خصوصًا الميزات المتعلقة بالخصوصية والأمان زادت عمليات البحث مؤخرًا عن طريقة تحديث الواتساب جي بي، وتأتي خطوات التنزيل على النحو التالي: