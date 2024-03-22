أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالبورصة والأسواق تشهد زيادة طفيفة

تتزايد أهمية متابعة أسعار السلع الأساسية في حياة الناس، ومن بين هذه السلع تأتي أسعار الدواجن التي تشكل جزءًا أساسيًا من غذاء الكثير من الأسر وفي هذا السياق، أظهرت الأسواق والبورصة تحركات طفيفة في أسعار الدواجن خلال يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 ووفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا طفيفًا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق حيث ارتفع سعر الفراخ البيضاء بقيمة جنيه واحد للكيلو وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يلقي الضوء على تقلبات أسعار الدواجن وتأثيرها على

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة