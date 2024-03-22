“فرصة لا تعوض”.. أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير Free Fire 2024 مجانا ومن الموقع الرسمي

لعبة فري فاير تعد لعبة شهيرة على مستوى العالم، كما أن لديها عشاق كثيرين مهتمين بأمور اللعبة التي منها التحديثات والجواهر الخاصة بها، وتمتلك الجواهر اهتمام كبير بسبب المميزات التي توفرها لجميع المستخدمين، وتساعدهم على تقديم أداء متميز داخل اللعبة، كما تساعدهم على تحقيق المزيد من الانتصارات، ولهذا يريد دائما المستخدم معرفة أكثر الطرق يسرا لشحن جواهر فري فاير، ولهذا فإننا وجدنا لكم أكثر الطرق سهولة على الإطلاق نحرص أن نعرضها لكم في الفقرات القادمة.

كيفية شحن جواهر فري فاير

يبحث الجميع عن الخطوات التي تساعد في شحن جواهر فري فاير بصورة مجانية، وتم الإعلان من قبل مؤسسي اللعبة أن الشحن سيكون من خلال تطبيق جوجل بلاي، ثم يتم تنفيذ بعض الخطوات وهي كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة تطبيق جوجل بلاي.

بعد ذلك عليك بالتوجه إلى إعدادات الدفع.

قم بتغيير الدولة، حيث تقوم باختيار الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد ذلك عليك باستخدام بعض التطبيقات التي تمكنك من جمع نقاط تتمكن من تحويلها بعد ذلك إلى رصيد.

بعد أن تتمكن من تحويل النقاط عليك بالتوجه إلى قائمة عروض جواهر لعبة فري فاير، حيث تقع داخل جوجل بلاي.

قم بشحن الجواهر من خلال الرصيد الذي حصلت عليه في المتجر.

شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي

توجد طريقة بسيطة وسهلة تساعد في شحن جواهر فري فاير، وتلك الطريقة تكون بواسطة الحساب الشخصي، حيث عليك بتنفيذ الخطوات التالية: