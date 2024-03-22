طريقة الاشتراك في مسابقة فوازير فريش Fresh مع دينا الشربيني وروبي وحل فزورة اليوم

تقدم شركة فريش للأجهزة الكهربائية في رمضان هذا العام 2024 إعلان مميز جدًا لمنتجاتها الكهربائية بمساعدة دينا الشربيني وروبي، وانطلقت الإعلان هذا العام بمسابقة فوازير جديدة وللفائزين عدد من الجوائز الرائعة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة الاشتراك في فوازير شركة فريش والإجابة عن فوازير اليوم.

طريقة الاشتراك في فوازير فريش

من أجل الفوز بأجهزة كهربائية من شركة فريش لابد من الإجابة على الفوازير التي تقدمها من خلال الإعلان، على أن يتم الاشتراك في المسابقة وفقًا للخطوات التالية:

إرسال رسائل على الرقم 999.

على أن يتم الإجابة عن الأسئلة التي تعرضها على الصفحة الرسمية للشركة على منصة الفيس بوك.

كما يمكن الاشتراك في المسابقة أيضًا من خلال الموقع الرسمي للشركة.

علمًا بأن فوازير شركة فريش بدأت من العاشر من شهر رمضان على أن يتم اختيار خمسة فائزين خلال الشهر وسيحصل كل فرد على خمس أجهزة من شركة فريش، وجاءت الفوازير بالتعاون مع 92 دولة تقوم الشركة بالتصدير إليها، وأوضحت الشركة أنها تقوم باستقبال الإجابات من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

حل فزورة يوم 21 مارس 2024

الحلقة الثانية من فوازير شركة فريش عرض يوم 11 رمضان والسؤال هو فريش بتصدر لأي بلد والحل هو اسبانيا، علمًا بأن الشركة تطرح إعلانها والفوازير على قنوات Mbc على أن يتم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي: