 ” تحديثات الجمعة تكشف الأرقام”.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في تحديثات السوق المالية ليوم الجمعة، الموافق 22 مارس 2024، شهد الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا في قيمته مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر البيانات المعروضة على شاشات العملات، هذا الاستقرار يأتي وسط تزايد الاهتمام بمتابعة حركة أسعار الدينار الكويتي في السوق المصرية، حيث يبحث الكثيرون عن تحديثات يومية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في آخر التحديثات المالية من السوق المصرية، تشهد أسعار الدينار الكويتي ثباتًا نسبيًا في معظم البنوك مع بعض الاختلافات الطفيفة، تفصيل أسعار الشراء والبيع في البنوك الرئيسية يكشف عن الآتي:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة الشراء: 152 جنيه. البيع: 153 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 149 جنيه. البيع: 154 جنيه.



استقرار وتفاوتات في أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المصرية

تشهد السوق المصرية تباينًا في أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك، ما يعكس تنوع الخيارات للمتعاملين، إليكم لمحة عن أبرز الأسعار المعروضة:

البنك العربي الأفريقي الشراء: 152.1 جنيه. البيع: 154 جنيه.

بنك QNB الأهلي الشراء: 151.8 جنيه. البيع: 152.5 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي الشراء: 149 جنيه. البيع: 152.8 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي الشراء: 150 جنيه. البيع: 154.3 جنيه.

المصرف المتحد الشراء: 141 جنيه. البيع: 153 جنيه.

بنك التعمير والإسكان الشراء: 147 جنيه. البيع: 153 جنيه.



هذه التفاوتات تقدم مجالاً للمقارنة والاختيار بناءً على أفضل سعر متاح، مما يدعو المستثمرين والأفراد إلى البحث والتحليل قبل إجراء المعاملات المالية.