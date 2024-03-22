“سلي أطفالك في رمضان” اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد عبر النايل سات وعرب سات

حقق تردد قناة طيور الجنة 2024 نجاح كبير من بين الترددات التليفزيونية المخصصة للأطفال، فقد تربعت قناة طيور الجنة في مقدمة قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مميز وهادف للطفل العربي، لذا يحرص الآباء والأمهات على أن تكون القناة متواجدة على شاشة التليفزيون، لما تقدمه من استفادة سواء من الجانب التعليمي أو الجانب الديني والقيمي، لذا سنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

انشأ رجل الأعمال الأردني خالد المقداد وزوجته مروة حماد قناة طيور الجنة في عام 2008، وكان الهدف منها تعليم الطفل في الوطن العربي أساسيات القراءة والكتابة وتعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المتبعة في مجتمعنا العربي، وقد تمكنت في تحقيق هدفها وأصبحت من أشهر القنوات التليفزيونية للأطفال ثم توالت بعدها بقية القنوات الأخرى مثل كراميش ووناسة وتوم جيري وغيرها.

تبث قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات على مدار اليوم ولا يوجد أي انقطاع أو تشفير، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم خدمة مميزة للمشاهد.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الآتي:-

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو:-