عاجل .. أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد الزيادة .. تعرف على اسعار جميع الفئات .80.92.95 سولار وغاز طبيعي 

أعلنت لجنة تسعير منتجات البترول عن زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة وذلك لجميع أنواع الوقود، كما ارتفع أيضا سعر أسطوانة الغاز الطبيعي، وقد أرجعت اللجنة ارتفاع سعر البنزين في مصر حتى يواكب أسعار النفط العالمية حيث ارتفعت مؤخرا ، كما أكدت اللجنة أنه قد تم تأجيل قرار زيادة أسعار البنزين والسولار سعياً من الدولة على المحافظة على استقرار الأسعار، ولكم ظل السعر العالمي للبترول في ارتفاع مستمر مما أدى إلى تأثر الأسعار في السوق المحلية.

أسعار البنزين والسولار 2024 بعد الزيادة الجديدة

وقد قامت لجنة تسعير منتجات البترول اليوم الجمعة 22مارس 2024 بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين حيث شملت الزيادة جميع الفئات بنزين 80و90و92و95، ويبلغ سعر اللتر بعد الزيادة ما يتراوح ما بين 10 جنيهات و13.5 جنيه للفئات البنزين الأعلى كما شملت الزيادة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي وذلك وفقا لآخر زيادة معلنة عن أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وذلك تأثرت بالسعر العالمي للنفط.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

ونظراً لزيادة البحث من جانب المواطنين لمعرفة الأسعار الجديد للبنزين بحسب كل فئة، نعرض اليكم احدث أسعار البنزين في مصر اليوم بعد الزيادة الجديدة :

سولار: 10 جنيه للتر.

بنزين 80 : 10.5 جنيه للتر.

بنزين 92 :12.5جنيه للتر.

بنزين 95 : 13.5جنيه للتر.

أسطوانة غاز طبيعي : بداية من 75 جنيه إلى 100 جنيه.

وتحرص الدولة بقدر الإمكان على توفير السلع المدعمة للمواطنين، وخاصة للسلع الأساسية حيث تتحمل فارق السعر لاستمرار الدعم، ولكن يتدخل في تحديد أسعار بعض السلع السعر العالمي مما يتسبب في عدم استقرار السعر المحلي.