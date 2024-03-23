مش هتشتريها من بارا تاني.. طريقة عمل السينابون في المنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات

طريقة عمل السينابون، يعد السينابون من أفضل الحلويات المفضلة للكبار والصغار لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل السينابون في المنزل بأقل التكاليف وبالمكونات الاقتصادية المتوفرة في كل منزل بدلاً من شرائها بسعر غالي ويتساءلون أيضاً عن السعرات الحرارية الموجودة عجينة السينابون الواحدة وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

طريقة عمل السينابون

يمكنك عمل السينابون في المنزل ببعض المكونات الاقتصادية المتوفرة في كل بيت وباتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بوضع القليل من الحليب الدافئ في الخلاط ثم أضف القليل من العسل والخميرة وكوب من الحليب واخلطهم جيداً.

ثم بعد ذلك أضف واحدة من الزبادي ورشة من الفانيليا والقليل من العسل وحبة بيض إلى الخليط وامزجهم جيداً مرة أخرى.

قم بإضافة كوب كبير من الدقيق والقليل من الملح ورشة من القرفة على الخليط السائل واخلطهم جيداً حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.

نترك العجينة حتى تهدأ ونشكلها حسب الرغبة ونضعها في وعاء كبير مدهون بالقليل من الزيت حتى لا يلتصق العجين.

وفي النهاية نقوم بوضع الحشو في العجينة حسب الرغبة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج

السعرات الحرارية والقيم الغذائية لعجينة السينابون

بعد أن قمنا بالتحدث عن طريقة عمل السينابون سنقوم بالتحدث عن السعرات الحرارية والقيم الغذائية التي توجد في عجينة السينابون الواحدة: