“شوف سعر لتر بنزين 92 و80 وأنبوبه البوتجاز وصلت لكام؟”.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم بعد قرار الزيادة

أصدرت لجنة التسعير للمواد البترولية صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري، قراراً بزيادة أسعار البنزين 2024 بجميع أنواعه “بنزين 95 و 92 و80” وأيضاً السولار، وقد جاءت هذه الزيادة لمواكبة التغيرات العالمية التي يشهدها السوق من ارتفاع للأسعار والتضحم العالمي، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” سعر بنزين 95 و92 و80 وسعر أنبوبة البوتجاز.

أسعار البنزين في مصر اليوم

شهد سعر لتر البنزين في مصر بجميع أنواعه ارتفاعاً ويأتي هذا الارتفاع بعد عدم موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار وتم زيادة أسعار البنزين فقط، ووفقاً لتسعيرة لجنة التسعيرات فإن سعر لتر بنزين 80 وصل إلى نحو 11 جنيهاً، أما سعر لتر بنزين 92 فقد تراوح إلى نحو 12.50 جنيهاً، أما سعر لتر بنزين 95 فقد تراوح سعره بعد الزيادة إلى نحو 13.5 جنيهاً.

سعر لتر البنزين اليوم

بجانب ارتفاع أسعار البنزين اليوم ارتفعت أسعار السولار أيضاً بقيمة جنيهاً و75 قرشاَ، فقد وصل سعر لتر السولار إلى نحو 10 جنيهات، أما سعر اسطوانة البنزين سعة 12.5 كيلو جرام فقد وصل سعرها في المستودع من 75 جنيهاً إلى 100 جنيهاً.

من الجدير بالذكر أن أجرت لجنة تسعير المواد البترولية ارتفاعاً في سعر السولار في مصر في شهر مايو الماضي، على عكس أسعار البنزين التي تم تعديل سعر لتر البنزين في اجتماعها خلال شهر نوفمبر الماضي، ويتأثر سعر لتر البنزين والسولار في مصر بعدة عوامل ومنها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على مستوى العالم.