“إعرف قبل ما تفول” جدول اسعار البنزين الجديد بعد الزيادة بداية من اليوم الجمعة 22,مارس,2024

جدول اسعار البنزين الجديد بعد الزيادة، شهدت الدقائق القليلة بحث مكثف من جانب المواطنين في مصر حول جدول اسعار البنزين الجديد بعد الزيادة المقررة اليوم، حيث يرغب الجميع في معرفة قيمة الزيادة الجديدة خاصة بعد انتهاء الاجتماع الربع سنوي المقرر من جانب لجنة تسعير المنتجات البترولية الخاصة بوزارة البترول، وننقل لكم من خلال السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بالزيادة الجديدة في الأسعار.

جدول اسعار البنزين الجديد بعد الزيادة

تم الإعلان بشكل رسمي عن جدول اسعار البنزين الجديد بعد الزيادة المقرر العمل بها في جميع محطات الوقود على مستوى كافة المحافظات المصرية المختلفة بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، على أن يكون الجدول كالآتي:-

النوع قبل بعد بنزين 80 10 جنية 11 جنية بنزين 92 11.5 جنية 12.5 جنية بنزين 95 12.5 جنية 13.5 جنية اسطوانة الغاز 75 جنية 100 جنية السولار 8.25 جنية 10 جنية

قرار لجنة تسعير البنزين في مصر اليوم

نشرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2024 أشارت فيه أنه خلال اجتماع اللجنة اليوم وحددت سعر بيع المنتجات البترولية المختلفة، مشيرة إلى أنه بناءً على الإجراءات الأخيرة التي حدثت في مصر من تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى زيادة التكلفة للمنتجات وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وبالإضافة إلى ارتفاع اسعار النفط عالميًا تقرر تحريك اسعار البنزين بمقدار جنية واحد، وكذلك تحريك سعر السولار 1.75 جنية.