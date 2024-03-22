تحديثات جديدة .. تحميل GBWhatsApp واتس جي بي اخر إصدار 2024 مميزات جديدة

تطبيق واتساب جي بي تجعله محط اهتمام الكثيرين، حيث يتيح لك هذا التطبيق حذف الرسائل بسهولة مع إخفاء القراءة، كما يمكنك إرسال رسائل جماعية لما يصل إلى 600 جهة اتصال بضغطة واحدة، واستخدام عدة أرقام وإرسال أكثر من 100 ملف في وقت واحد.

مزايا واتساب جي بي GBWhatsApp

بالإضافة إلى ذلك، يتيح واتساب جي بي بث الرسائل النصية وتغيير نوع الخط، وإرسال الرسائل بدون وضع علامة التوجيه والرد التلقائي، ويتميز أيضًا بميزة وضع الطيران لفقد الاتصال، وإمكانية إرسال 90 صورة بضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى استخدام التأثيرات الجديدة عند إرسال الصور والفيديوهات.

يأتي واتساب جي بي بتحديثات تسمح بإخفاء العلامة الزرقاء وفتح أكثر من حساب، يمكنك تنزيل النسخة الحديثة من متجر جوجل بلاي أو متجر الأب ستور لهاتفك الذكي، هذه الميزات تجعل تجربة استخدام واتساب جي بي أسهل وأكثر متعة للمستخدمين.

تحميل GBWhatsApp واتس جي بي

GBWhatsApp هو تطبيق معدل يوفر ميزات إضافية للمستخدمين. يمكنك الآن استخدام رقمين مختلفين في نفس الوقت، وتخصيص مظهر التطبيق حسب ذوقك، والمزيد من الميزات المثيرة، واليك خطوات تحميل GBWhatsApp واتس جي بي

قم بتحميل GBWhatsApp من موقع موثوق

تأكد من تحميل الإصدار المناسب لنظام التشغيل الخاص بك (Android أو iOS).

قم بتعطيل خيار “منع تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة” من إعدادات هاتفك.

افتح ملف APK الذي تم تحميله.

اضغط على “تثبيت”.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

افتح GBWhatsApp.

أدخل رقم هاتفك.

ستتلقى رمزًا للتحقق عبر الرسائل النصية القصيرة.

أدخل رمز التحقق.

أكمل ملفك الشخصي.

عيوب استخدام GBWhatsApp

مع كل الفوائد، هناك بعض العيوب يجب أن تكون حذرًا من عدم الأمان وعدم التوافق مع التطبيق الرسمي كما يمكن أن يؤدي استخدام GBWhatsApp إلى حظر حسابك.