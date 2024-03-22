عاجل.. زيادة اسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.. يابختك ياللي فولت عربيتك

زيادة اسعار البنزين، شهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 زيادة اسعار البنزين في مصر حيث شهد اليوم اجتماع من جانب لجنة تسعير المنتجات البترولية، واسفرت نتائج الاجتماع عن تحريك أسعار البنزين والسولار وذلك في إطار التماشي مع الأسعار العالمية، ومن خلال السطور القادمة من المقال عبر موقعكم الإخباري البديل نوضح لكم قيمة الزيادة في المنتجات البترولية والتي من المقرر العمل بها على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، فتابعوا معنا.

عاجل.. زيادة اسعار البنزين في مصر

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية المختصة بمراقبة وتغيير أسعار المواد البترولية عن زيادة اسعار البنزين والسولار بمقدار جنية واحد لكل لتر وذلك بداية من صباح اليوم الجمعة الثاني والعشرون من شهر مارس 2024، وذلك في الاجتماع الدوري الربع سنوي المقرر عقده كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير البنزين والمنتجات الأخرى، وجاءت أسعار البنزين والسولار بداية من اليوم، على النحو الآتي:-

سعر لتر واحد من بنزين 80 سجل 11 جنية بدلًا من 10 جنيهات.

سعر اللتر الواحد من بنزين 92 سجل 12,50 جنية بدلًا من 11,50 جنية.

أما سعر اللتر الواحد من بنزين 95 فسجل 13,50 جنية بدلًا من 12,50 جنية.

فيما سجل سعر لتر السولار الواحد نحو 10 جنية مصري.

ارتفاع اسعار البنزين اليوم

جاء ارتفاع سعر البنزين اليوم من جانب لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة حيث كانت اللجنة تجاول تثبيت الأسعار لأطول مدة ممكنة، وأكدت اللجنة على أن ارتفاع الاسعار جاء بناءً على زيادة سعر برميل النفط العالمي وكذلك ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري.