“لحقت تفول ولا لا” قائمة أسعار البنزين الجديدة اليوم بعد الزيادة في سعر بنزين 80 و92 و95 والسولار

صدر اليوم قرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار بعد ارتفاعه في السعر العالمي، وقالت اللجنة بأن قرار رفع الأسعار جاء بعد أن تم تأجيل تلك الزيادة عدة مرات حتى لا تزيد الأزمة على المواطنين، ولكن في النهاية تم الاستقرار على ضرورة رفع سعر البنزين بزيادة جنيه واحد عن السعر الذي كان يعمل به خلال الفترة الماضية، بينما ارتفاع سعر السولار بقيمة جنيه وخمسة وسبعون قرشاً.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

كما أعلنت لجنة تحديد الأسعار بأن الدولة تقوم بدعم المنتجات البترولية بمبلغ 119 مليار و419 مليون جنيه خلال الموازنة العامة التي تم إقرارها والعمل بها، وبذلك يكون مقدار الدعم ذاد عن موازنة العام الماضي، ونعرض لكم أسعار البنزين الجديدة والتي بدأ العمل بها في جميع محطات البنزين على مستوى الجمهورية، وهو كالآتي:

البنزين السعر/ لتر بنزين 80 11 جنيهات بنزين 92 12.5جنيه بنزين 95 13.5جنيه

وبعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها ارتفع سعر السولار ليكون 10 جنيهات بعد أن كام 8 جنيهات و25 قرشاً، كما بلغ سعر أنبوبة البوتجاز لتكون بسعر 100 جنيه بدلا من 75 جنيه،وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:

الوقود السعر/ لتر السولار 10 جنيه أسطوانة البوتجاز 100 جنيها

خطة الدولة لتوفير الغاز الطبيعي في المنازل

وقامت الحكومة على مدار الفترة الماضية بمضاعفة عملية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حيث وصل عددها إلى 14 مليون وحدة بعد أن كان عدد المنازل التي تعتمد على الغاز الطبيعي 6 ملايين وحدة فقط، وسوف تستمر الدولة في توفير الغاز الطبيعي في المنازل على مدار الفترة المقبلة.