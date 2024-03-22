“لحقت تفول ولا لا” قائمة أسعار البنزين الجديدة اليوم بعد الزيادة في سعر بنزين 80 و92 و95 والسولار
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
كما أعلنت لجنة تحديد الأسعار بأن الدولة تقوم بدعم المنتجات البترولية بمبلغ 119 مليار و419 مليون جنيه خلال الموازنة العامة التي تم إقرارها والعمل بها، وبذلك يكون مقدار الدعم ذاد عن موازنة العام الماضي، ونعرض لكم أسعار البنزين الجديدة والتي بدأ العمل بها في جميع محطات البنزين على مستوى الجمهورية، وهو كالآتي:
|البنزين
|السعر/ لتر
|بنزين 80
|11 جنيهات
|بنزين 92
|12.5جنيه
|بنزين 95
|13.5جنيه
وبعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها ارتفع سعر السولار ليكون 10 جنيهات بعد أن كام 8 جنيهات و25 قرشاً، كما بلغ سعر أنبوبة البوتجاز لتكون بسعر 100 جنيه بدلا من 75 جنيه،وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:
|الوقود
|السعر/ لتر
|السولار
|10 جنيه
|أسطوانة البوتجاز
|100 جنيها
خطة الدولة لتوفير الغاز الطبيعي في المنازل
وقامت الحكومة على مدار الفترة الماضية بمضاعفة عملية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حيث وصل عددها إلى 14 مليون وحدة بعد أن كان عدد المنازل التي تعتمد على الغاز الطبيعي 6 ملايين وحدة فقط، وسوف تستمر الدولة في توفير الغاز الطبيعي في المنازل على مدار الفترة المقبلة.