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“لحقت تفول ولا لا” قائمة أسعار البنزين الجديدة اليوم بعد الزيادة في سعر بنزين 80 و92 و95 والسولار

صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ ساعة واحدة
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أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
صدر اليوم قرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار بعد ارتفاعه في السعر العالمي، وقالت اللجنة بأن قرار رفع الأسعار جاء بعد أن تم تأجيل تلك الزيادة عدة مرات حتى لا تزيد الأزمة على المواطنين، ولكن في النهاية تم الاستقرار على ضرورة رفع سعر البنزين بزيادة جنيه واحد عن السعر الذي كان يعمل به خلال الفترة الماضية، بينما ارتفاع سعر السولار بقيمة جنيه وخمسة وسبعون قرشاً.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

كما أعلنت لجنة تحديد الأسعار بأن الدولة تقوم بدعم المنتجات البترولية بمبلغ 119 مليار و419 مليون جنيه خلال الموازنة العامة التي تم إقرارها والعمل بها، وبذلك يكون مقدار الدعم ذاد عن موازنة العام الماضي، ونعرض لكم أسعار البنزين الجديدة والتي بدأ العمل بها في جميع محطات البنزين على مستوى الجمهورية، وهو كالآتي:

البنزينالسعر/ لتر
بنزين 8011 جنيهات
بنزين 9212.5جنيه
بنزين 9513.5جنيه

وبعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها ارتفع سعر السولار ليكون 10 جنيهات بعد أن كام 8 جنيهات و25 قرشاً، كما بلغ سعر أنبوبة البوتجاز لتكون بسعر 100 جنيه بدلا من 75 جنيه،وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:

الوقودالسعر/ لتر
السولار10 جنيه
أسطوانة البوتجاز100 جنيها

خطة الدولة لتوفير الغاز الطبيعي في المنازل

وقامت الحكومة على مدار الفترة الماضية بمضاعفة عملية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حيث وصل عددها إلى 14 مليون وحدة بعد أن كان عدد المنازل التي تعتمد على الغاز الطبيعي 6 ملايين وحدة فقط، وسوف تستمر الدولة في توفير الغاز الطبيعي في المنازل على مدار الفترة المقبلة.

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صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ ساعة واحدة
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صورة Hassan Salem

Hassan Salem

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