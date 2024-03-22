هتصرف فلوسك اخيراً.. موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1445.. وخطوات الاستعلام السريع عن نزول المبلغ في حسابك

تعد المكرمة الملكية من أهم المساعدات المالية التي يتم صرفها للمواطنين السعوديين كل عام خلال شهر رمضان المعظم بقرار من الملك رسمياً، حيث انه يتم صرف المكرمة في الشهر الكريم من أجل مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على تحسين وضعهم المعيشي، ويبحث عدد كبير في الوقت الحالي عن موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1445، وهذا ما سوف نوضحه اليوم بعد إعلان وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة انه قد اقترب موعد إيداعها في حسابات المستفيدين.

موعد صرف في المكرمة الملكية رمضان 1445

ووفقا لآخر ما أعلنته الوزارة أنه بعد اعتماد الملك سلمان بن عبد العزيز صرف مكرمة الملكية لهذا العام خلال شهر رمضان فانه من المقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في منتصف شهر رمضان المبارك وهو الموعد المعتاد لصرف المبلغ المكرمة ، حيث يحصل الفرد على 1000 ريال سعودي والتابع له على 500 ريال، كما يمكن استعلام عن نزول مبلغ المكرمة في حساب المستفيدين إلكترونيا من على موقع الوزارة وسوف نوضح لكم جميع خطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1445

ويمكن للمواطنين المستحقين لصرف المكرمة الملكية أن يقوموا بالاستعلام الإلكتروني عن نزولها في حساباتهم البنكية حيث يمكن صرفها بمجرد إيداعها في الحساب المستفيد، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أرجاء المملكة واليكم كيفية الاستعلام عن مبلغ المكرمة الملكية بعد اتباع الخطوات التالية: