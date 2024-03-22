بعد الرفع.. اسعار البنزين والسولار اليوم الجديدة في مصر “الزيادة جت للكل جاز وبنزين وأنبوبة”

رفعت اليوم لجنة التسعر أسعار السولار اليوم وتم رفع البنزين أيضًا، ونجد المواطنين والمواطنات الآن يتساءلون عن اسعار البنزين والسولار اليوم، حيث يرغبون في التعرف على اسعار البنزين الجديده بعد الزيادة الأخيرة، ونوضح لكم سعر السولار في مصر اليوم وأيضًا اسعار البنزين الجديده، فضلًا تابعوا معنا.

اسعار البنزين والسولار

اليوم وبشكل رسمي تم الإعلان عن وجودة زيادة في البنزين، وبالفعل تم إعلان اسعار البنزين الجديده وسعر لتر السؤلار اليوم أيضًا، والجدير بالذكر أن الأسعار ثابتة الفترة الماضية ولكنها اليوم ارتفعت، وهذا ما جعل المواطنون يندهشون ويتساءلون بالفعل عن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم، وللأسف ارتفعت، حيث الأسعار اليوم سجلت ما يلي:

النوع قبل الزيادة بعد الزيادة سعر لتر السولار اليوم 8.25 ج 10 ج سعر لتر بنزين 80 10 ج 11 ج سعر لتر بنزين 92 11.5 ج 12.5 ج سعر لتر بنزين 95 12.5 ج 13.5 ج

سعر أسطوانة الغاز اليوم

أعلنت لجنة التسعير اليوم بشكل رسمي عن رفع سعر البنزين وتم بالفعل رفع اسعار البنزين والسولار، وقد ذكرنا لكم أسعار السولار والبنزين اليوم بعد الرفع بشكل رسمي، وبالنسبة لأسطوانة الغاز، فقد ارتفعت هي الأخرى، حيث أتت بالسعر التالي:

سعر الأسطوانة قبل الزيادة 75 جنيه مصري.

السعر بعد الزيادة 100 جنيه مصري.

علمًا بأن اللجنة قد أبقت أكثر من مرة على نفس الأسعار دون زيادة، حتى في حالة الرفع قبل ذلك، تم رفع البنزين وتم تثبيت سعر السولار، ولكن اليوم بشكل رسمي تم الإعلان عن رفع أسعار السولار والبنزين، وذلك ليتماشي السعر المحلي بالسعر العالمي.