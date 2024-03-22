عاجل ورسميًا .. رفع أسعار البنزين اليوم والسولار في مصر لهذه القيم

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن رفع أسعار البنزين اليوم والسولار في مصر، وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك بعد أن تم تأجيل زيادة أسعارهما لأكثر من مرة، حيث بلغت قيمة الزيادة لأسعار البنزين مبلغ وقدره جنيه مصري واحد، فيما بلغت قيمة الزيادة في سعر السولار مبلغ وقدره 1.75 جنيه مصري، والجدير بالذكر أنه قم تم رفع سعر اسطوانة الغاز بمبلغ وقدرة 25 جنيه مصري، فضلاً تابعونا لنوافيكم بالاسعار الجديدة بعد الزيادة.

أسعار البنزين اليوم والسولار

تم الإعلان بشكل رسمي أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية من البنزين والسولار، ورفع قيمتها وكذلك سعر اسطوانة الغاز، ليكون سعر كل منها بعد الزيادة كالتالي:

وصل سعر بنزين 80 بعد الزيادة إلى مبلغ 11 جنيه مصري بدلاً من 10 جنيه.

ووصل سعر بنزين 92 إلى سعر 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه.

فيما بلغ سعر بنزين 95 مبلغ 13.5 جنيه بدلاً من 12.5 جنيه.

ووصل سعر لتر البنزين إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.25 جنيه.

سعر اسطوانة الغاز اليوم في مصر

في ضوء الزيادة المعلنة عن أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، تم الكشف عن السهر الجديد لأسطوانة الغاز حيث بلغت الزيادة الجديدة مبلغ وقدره 25 جنيه مصري، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز مبلغ وقدره 100 جنيه مصري بدلاً من 75 جنيه مصري، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة جاءت في ضوء تسعير لجنة المواد البترولية وفقاً للمتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار الذي تشهده المنتجات والسلع، وكذلك زيادة تكلفة تصنيع هذه المنتجات البترولية، وبهذا نكون وضحنا لكم كافة الأسعار الجديدة.