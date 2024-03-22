“البنزين هيجنن الناس”.. عاجل زيادة جديدة تضرب أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 22-3-2024.. شوف هتفول بكام بعد الزيادة!! 

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والديزل مع الإشارة إلى أن هذا القرار جاء استجابة للأسعار العالمية حيث تم الاتفاق على رفع أسعار البنزين والديزل بقيمة جنيه واحد، حيث سيصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسيكون سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسيصبح سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.50 جنيه.

ارتفاع أسعار البنزين اليوم الجمعة 22-3-2024

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار ٧٥ قرشًا للتر، مما يجعل سعر لتر السولار يصل إلى ١٠ جنيهات كما تقرر زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة ١٢.٥ كيلو جرام من ٧٥ جنيهًا إلى ١٠٠ جنيه حيث عندما تمت مقارنة الأسعار الجديدة للوقود في مصر بالأسعار السابقة والتي أصبحت الآن كالآتي

أسعار البنزين الجديدة مارس 2024

بنزين 80: من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً.

بنزين 92 : من 11.5 جنيها إلى 12.5 جنيها.

بنزين 95 : من 12.5 جنيها إلى 13.5 جنيها.

السولار : من 8.25 جنيها إلى 10 جنيهات.

إسطوانة الغاز : من 75 جنيه إلى 100 جنيه.

زيادة أسعار المنتجات البترولية

حسب موظف حكومي في وزارة البترول المصرية، تم استيراد شحنات وقود بقيمة تقدر بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير السابقين، وأوضح المصدر أن واردات المنتجات البترولية تشكل ما بين 60 إلى 70% من فاتورة الاستيراد البالغة قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد اشترت شحنات سولار وبوتاجاز “غاز الطهي” من الخارج خلال فبراير بكميات وصلت إلى 570 ألف طن، بما في ذلك 390 ألف طن من سولار لسد العجز في السوق.