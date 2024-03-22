عاجل.. رفع البنزين والسولار اليوم في مصر وتِلك هي اسعار البنزين والسولار بعد الزيادة “شوف التفويلة بقت بكام”

بعد تأجيل الزيادة أكثر من مرة تم اليوم الإعلان عن رفع البنزين، ويتساءل المواطنون والمواطنات الآن عن سعر البنزين اليوم في مصر بعد زيادة سعر البنزين، ونوضح لكم اسعار البنزين والسولار وأيضًا أنبوبة الغاز بعد تلك الزيادة، فضلًا تابعوا معنا عبر موقعنا البديل اليوم، وقيمة الزيادة في المشتقات بعد اجتماع اللجنة.

سعر البنزين اليوم في مصر

بعد زياده البنزين اليوم، شغل الكثيرون التعرف على أسعار البنزين اليوم وباقي مشتقات الطاقة، ونقلًا عن بعض الصحف المصرية، فقد تم زيادة سعر البنزين والأسعار كلها لتأتي على النحو التالي:

تحرك سعر السولار ليصبح بمبلغ 10 جنيه مصري بدل من مبلغ 8 جنيه و25 قرش.

تحرك سعر البنزين ليزيد بمبلغ جنيه واحد على كل لتر، حيث أسعار البنزين اليوم كما يلي: سعر بنزين 80 أصبح بسعر 11 جنيه بعد أن كان بسعر 10 جنيه. سعر بنزين 92 رفع ليصبح 12.5 جنيه مصري بعد أن كان 11.5 جنيه مصري. سعر بنزين 95 وصل إلى مبلغ 13.5 جنيه مصري بعد أن كان بسعر 12.5 جنيه مصري.

سعر أسطوانة الغاز اليوم سجلت مبلغ 100 جنيه بعد أن كانت بمبلغ قدره 75 جنيه مصري.

اسعار البنزين والسولار

وضحنا لكم سعر البنزين اليوم في مصر، وذلك بعد رفع البنزين، والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد اجتمعت اليوم وأعلنت عن رفع البنزين ورفع أيضًا السولار، حيث ارتفعت الأسعار بعد تأجيل رفعها أكثر من مرة، وقد رفعت الأسعار كي تتماشي مع أسعار تِلك المشتقات في الأسعار العالمية، وللأسف يأتي الارتفاع بسبب ما حدث عالميًا الفترة الأخيرة.