“فلوسنا كلها عليه”.. عطل فني يضرب تطبيق انستا باي الآن يوقف جميع التعاملات البنكية.. روح اطمن على حسابك؟ 

تعرضت خدمة الدفع الإلكتروني انستا باي لانقطاع غير متوقع منذ دقائق حيث واجه العديد من مستخدمي التطبيق مشكلة تقنية استمرت حوالي ثلاث ساعات مما أدى إلى توقف العمليات المالية عبر المنصة وصعوبة الوصول إلى التطبيق في الدقائق الأخيرة عاد تطبيق انستا باي تدريجيا بعد توقفه لساعات حيث اشتكى عدد من المستخدمين من عدم قدرتهم على إجراء أي عمليات تحويل مالي عبر النظام.

عطل تطبيق انستا باي

شكى مستخدمو تطبيق انستا باي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من توقف التطبيق عن العمل مما حال دون استخدامهم لأي خدمات على المنصة أو تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة به، حيث يعتقد بعض الأشخاص الآخرين أن تعطل الخدمة قد يكون ناتجا عن اختراق، لكن بعض المتضررين من انقطاع الخدمة أوضحوا أنهم تواصلوا مع خدمة العملاء التي أكدت أن سبب توقف انستا باي يعود إلى تحديثات تم إجراؤها على نظام الدفع الأساسي الخاص بها.

ما هو انستا باي وميزاته؟

يشير إلى أن تطبيق انستا باي هو تطبيق حديث أطلقته شركة بنوك مصر، وهو يهدف إلى ربط الحسابات البنكية واستقبال الأموال وتحويلها على الفور دون الحاجة لزيارة فرع بنكي أو إجراء أي عمليات ورقية يتيح لك التطبيق تحويل مبالغ تصل إلى 70 ألف جنيه مصري في كل عملية، وحد أقصى يومي يبلغ 120 ألف جنيه لكل حساب.