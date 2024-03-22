الأفضل في السباق الرمضاني .. ترتيب أفضل المسلسلات في رمضان 2024 .. وكريم والسقا يتصدران

ترتيب أفضل المسلسلات في رمضان حتى الآن، دارت محركات البحث منذ بداية رمضان حول معرفة الحلقات القادمة من بعض المسلسلات أو معرفة قصة المسلسل ونهايته، وذلك لأن بعض المسلسلات الرمضانية هذا العام دخلت دائرة الاهتمام وأصبح الشغف كبيرا لمتابعتها، ونظرًا لأن الساحة مليئة بالأعمال الدرامية خلال هذا الشهر فجد الجميع في إحصاء افضل المسلسلات وترتيبها وفقًا لهذه الأفضلية.

ترتيب أفضل المسلسلات في رمضان حتى الآن

تمتلئ القنوات التليفزيونية بمجموعة كبيرة من المسلسلات التي تشتمل على قصص كثيرة وأكثر ما يميز مسلسلات رمضان لهذا العام أنها تعتمد بدرجة كبيرة على القصص الواقعية التي نمر بها في العالم الحقيقي واشترك فيها كوكبة من النجوم الذين سطعوا في سماء الفن، ولكن إذا حاولنا أن نرتب أفضل المسلسلات في رمضان حسب محركات البحث سوف نجد الآتي:

يحتل مسلسل نعمة الافوكاتو مكانة مميزة بين المسلسلات الرمضانية، لدرجة أن الكثير من المشاهدين يبحثون عن الحلقات التالية من خلال محرك البحث جوجل.

مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال يأتي في المراتب المتقدمة ضمن ترتيب المسلسلات.

أما مسلسل العتاولة من بطولة الفنان أحمد السقا فيتابعه قطاع عريض من المشاهدين.

ترتيب المسلسلات في الأيام الأولى من رمضان 2024

ينتظر الجميع قدوم شهر رمضان المبارك حتى يشاهدوا الأعمال الفنية الجديدة التي تقدم على شاشة التلفزيون، وخلال الأيام الأولى من رمضان جاء ترتيب المسلسلات كالآتي: