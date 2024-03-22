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“قولي وداعاً للبشرة الباهتة” الشاي الأخضر سر جمال بشرتك!
تتعدد فوائد استخدام الشاي الأخضر للبشرة وذلك بسبب تمتعها بالكثير من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تجعل من استخدامها في عمل ماسكات الوجه الطبيعية أمرا تلجأ له الكثير من السيدات والفتيات للتخلص من مشاكل مثل البثور وحب الشباب وغيرها دون مخاطرة استخدام المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية.
كيفية استخدام الشاي الأخضر للبشرة
أشهر طريقة من أجل استخدام الشاي الأخضر للبشرة هي على النحو التالي:
- بالنسبة إلى المكونات فهي ملعقة كبيرة من الشوفان مطحون ناعم مع ملعقة صغيرة زبادي وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر من بعد تصفيتها.
- ثم قومي بغلي كوب من المياه وضع الشاي الأخضر فيها، واتركيها حتى تبرد ثم عليك إضافة كمية مناسبة من الشوفان المطحون مع الزبادي.
- قومي بتقليب الخليط حتى التجانس، وبعدها ضعي الماسك على البشرة مدة ثلاثين دقيقة.
- بعد ذلك اغسلي البشرة من خلال المياه الفاترة حتى يتم إزالة الماسك ويفضل وضعه قبل النوم.
فوائد الشاي الأخضر للبشرة
وبالنسبة إلى فوائد استخدام الشاي الأخضر للبشرة فهي:
- يساهم في الوقاية من سرطان الجلد بسبب وجود مضادات الأكسدة حيث تعمل على محاربة المركبات الحيوية التي تعرف باسم الجذور الحرة وهي من أكثر المركبات الضارة للبشرة.
- مع القضاء على مشكلة حب الشباب حيث إن مضادات الأكسدة مع مضادات الالتهابات تساعد في مقاومة ظهور حبوب الشباب في البشرة الدهنية أو المعرضة لظهور حبوب البشرة.
- بالإضافة إلى المساهمة في التقليل من تهيج البشرة حيث إن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات للالتهاب، مما يساهم في التقليل من حدوث احمرار و تهيج في البشرة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقليل الإحساس بالحرق الناتج عن الشمس أو الجروح الخفية.
- كما أنها تساهم في عملية ترطيب البشرة حيث إن الشاي الأخضر به العديد من الفيتامينات مثل فيتامين هـ وخصوصاً خلال فصل الشتاء وتعمل كذلك تعمل على زيادة نسبة تغذية البشرة، مع الاستخدام لمدة شهر وقد أثبتت تلك الطريقة فاعلية في ترطيب وتلطيف كل أنواع البشرة وذلك لفترة زمنية تكون طويلة.