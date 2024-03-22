تكنولوجيا
تحميل برنامج fikfak: المنافس الجديد لتيك توك!
برنامج fikfak أشهر شبيه لبرنامج تيك توك 18 للاندرويد والايفون وهو تطبيق مثالي للأشخاص المغرمين بالتصوير ومشاركة كل مقاطع الفيديو بطريقة تكون إبداعية مع سهولة الاستخدام وتنوع الفلاتر والتأثيرات التي تساعد في إضافة لمسات إبداعية.
تحميل برنامج fikfak
أما عن خطوات تحميل برنامج fikfak فهي تبدأ من:
- قيامك بتغيير إعدادات تثبيت التطبيقات لديك لتكون من خلال مصادر غير معروفة.
- وذلك من خلال الضغط على السماح بتثبيت كل التطبيقات من مصادر غير معروفة، وبعدها عليك البحث عن ملف apk تطبيق fikfak.
- بعد ذلك افتح مجلد التنزيلات واضغط على ملف apk، وسوف تظهر لك رسالة موافقة على تثبيت اضغط موافق للمتابعة.
- عليك الانتظار حتى اكتمال تثبيت التطبيق ثم افتحه من بعد ذلك ثم اضغط على رمز التطبيق في شاشة الهاتف الذكي الرئيسية.
- ويمكنك حينها البدء في استخدام واستكشاف ميزات التطبيق.
مقارنة بين تطبيق Fikfap apk وتيك توك
من ناحية أخرى فإن هناك العديد من الاختلافات وكذلك التشابهات ما بين تطبيق Fikfap apk وتطبيق تيك توك وهي كالتالي:
- في البداية كلاهما يوفر لك منصة من أجل مشاركة كل مقاطع الفيديو من خلالها مع التفاعل مع كل المستخدمين الآخرين.
- ولكن هناك كذلك مجموعة من الاختلافات الرئيسية بينها أن تطبيق Fikfap apk لديه واجهة مستخدم مبتكرة تسمح لكل المستخدمين بإمكانية عمل تعديلات وتحرير كل مقاطع الفيديو مباشرة في داخل التطبيق نفسه.
- كما يتيح لك إمكانية عمل التعليقات مع الإعجابات والمشاركة بسهولة، وعمل متابعة لكل المستخدمين المفضلين لديك.
- كذلك تطبيق تيك توك أشتهر بتوفير مجموعة ضخمة من المؤثرات مع الفلاتر المبهرة التي يمكنك استخدامها من أجل تحسين جودة مقاطع الفيديوهات.
- كما أنه يتميز بأن خوارزميات التطبيق توصي لك بالمحتوى وتعرض لك مقاطع فيديو تتناسب مع اهتماماتك.
- وعموما كل من التطبيقين يقدمان مجموعة متميزة من الخصائص للمستخدمين ويسمحون لهم بمشاركة كل مقاطع الفيديو والتفاعل مع كل المستخدمين ويمكنك الاختيار من بينهم حسب تفضيلاتك الشخصية، فالبعض يري أن Fikfap أصبح يقدم مجموعة أضخم من المؤثرات مع إمكان التعديل بشكل أسرع.