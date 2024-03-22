تحميل برنامج fikfak: المنافس الجديد لتيك توك!

برنامج fikfak أشهر شبيه لبرنامج تيك توك 18 للاندرويد والايفون وهو تطبيق مثالي للأشخاص المغرمين بالتصوير ومشاركة كل مقاطع الفيديو بطريقة تكون إبداعية مع سهولة الاستخدام وتنوع الفلاتر والتأثيرات التي تساعد في إضافة لمسات إبداعية.

تحميل برنامج fikfak

أما عن خطوات تحميل برنامج fikfak فهي تبدأ من:

قيامك بتغيير إعدادات تثبيت التطبيقات لديك لتكون من خلال مصادر غير معروفة.

وذلك من خلال الضغط على السماح بتثبيت كل التطبيقات من مصادر غير معروفة، وبعدها عليك البحث عن ملف apk تطبيق fikfak.

بعد ذلك افتح مجلد التنزيلات واضغط على ملف apk، وسوف تظهر لك رسالة موافقة على تثبيت اضغط موافق للمتابعة.

عليك الانتظار حتى اكتمال تثبيت التطبيق ثم افتحه من بعد ذلك ثم اضغط على رمز التطبيق في شاشة الهاتف الذكي الرئيسية.

ويمكنك حينها البدء في استخدام واستكشاف ميزات التطبيق.

مقارنة بين تطبيق Fikfap apk وتيك توك

من ناحية أخرى فإن هناك العديد من الاختلافات وكذلك التشابهات ما بين تطبيق Fikfap apk وتطبيق تيك توك وهي كالتالي: