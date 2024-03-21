اعرف نصيبك في تموين رمضان كام.. نصيب الفرد في تموين شهر أبريل 2024 بالأسعار جديدة.. التموين في أبريل كام

التموين في أبريل كام، تعمل الحكومة على مساعدة فئات الشعب المختلفة على مواجهة الغلاء الفاحش في المنتجات والسلع، فتقدم لهم بعضًا من السلع اللازمة في كل منزل من خلال الدعم التمويني، وتكون أسعار هذه السلع مخفضة بدرجة كبيرة بحيث تناسب أصحاب الدخل المتوسط ومحدودي الدخل أيضًا ويعتبر التموين هو واحد من أشكال الدعم المتميزة جدا المقدمة من الحكومة المصرية ويختلف التمويل باختلاف عدد الأسرة.

التموين في أبريل كام

ترددت بعض الشائعات في الفترات الأخيرة عن وجود زيادة في السلع التموينية وفي نصيب الفرد الواحد بحلول شهر أبريل، ولكن وزارة التموين قد صرحت بأنه لا توجد زيادة على البطاقات التموينية، بل سيتم صرف الدعم التمويني بداية من 1 أبريل كالآتي:

يتم صرف زجاجة زيت لكل فرد في البطاقة التموينية، بحيث يكون العدد الأقصى زجاجات الزيت المصروفة على البطاقة الواحدة هو 4 زجاجات.

يتم صرف كيلو سكر للفرد الواحد، في حين أن الحد الأقصى للبطاقة الواحدة هو 6 كيلوغرام.

تحرص الوزارة على إيصال الدعم التمويني لجميع المستحقين في المواعيد المحددة لذلك.

جهود وزارة التموين في تسهيل صرف السلع التموينية

تبذل وزارة التموين أقصى جهدها في سبيل وصول السلع التموينية إلى كافة المستحقين للدعم التمويني، وأيضًا تحرص الحكومة على وصول السلع إلى المستحقين بالفعل ويتم سحب البطاقات من كافة الأشخاص الغير المستحقين، فتقوم بالآتي: