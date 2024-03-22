كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة: أسماء المشمولين منصة مظلتي في كل محافظات العراق!

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالإفصاح عن كامل أسماء الأشخاص المستحقين الحصول على الدعم في العراق بعدما تم الإعلان عن الفئات المحددة التي يمكنها أن تتقدم بطلبات للحصول على الدعم من خلال موقع مظلتي والتأكد من استيفاء جميع الشروط.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في العراق

من أجل الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عليك اتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى موقع مظلتي ثم اضغط على تسجيل الدخول وضع اسم مستخدم الحساب مع السر الخاصة بك.

ثم حدد رقم الوجبة التي تبحث عن الاستعلام عنها وتريد أن تتأكد من وجود اسمك داخلها ثم حدد المحافظة التي تعيش فيها.

وسوف تظهر من أمامك على الشاشة كشوف بها أسماء كل المشمولين بالدعم من قبل الرعاية الاجتماعية العراقية لأجل الوجبة الأخيرة بشكل كامل صيغة PDF.

الشروط الواجبة للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية

أما عن الشروط الضرورية من أجل الحصول على الدعم المقدم من خلال الرعاية الاجتماعية في العراق كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية وكذلك مقيم بشكل دائم في داخلها.

كما لا يكون لديه ممتلكات قيمة مع تقديم كل الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الدعم.

ضرورة الموافقة على الالتزام بكل الشروط المحددة من قبل البرنامج، بالإضافة إلى أن يكون أفراد العائلة على الأقل نحو 4 أفراد لدى الشخص المتقدم.

يملأ المستفيدين كل البيانات بطريقة وأن يكون أقل سن للمتقدمين لأجل ضمان الحصول على الدعم 18 سنة بالنسبة إلى الرجال و 15 لأجل السيدات بحد أقصي 60 سنة أمام الرجال و55 من أجل السيدات.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية

بالنسبة إلى الفئات المستفيدة من دعم الرعاية في العراق فهم: