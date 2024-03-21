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فرصة ذهبية لحديثي التخرج.. وظائف بنك مصر الجديدة مارس 2024 برواتب مجزية.. رابط التقديم
وظائف بنك مصر الجديدة مارس 2024
وظائف بنك مصر الجديدة مارس 2024، صرح المسئولون في بنك مصر عن وجود مجموعة من الوظائف المتاحة أمام حديثي التخرج، وقد جاء هذا التصريح خلال شهر مارس الحالي من منطلق إتاحة فرص العمل أمام بعض الخريجين، بالإضافة إلى سد احتياجات البنك من العمالة المطلوبة.
وظائف بنك مصر الجديدة مارس 2024
إن بنك مصر من أعرق البنوك التي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد القومي، وذلك لما يقدمه من مشروعات استثمارية مربحة تدر عائدا كبيرا على البلاد، ومن ثم فإن الالتحاق بوظيفة داخل بنك مصر هو أمل معظم الخريجين، وقد وضح البنك طريقة التقديم في إحدى الوظائف الجديدة المطروحة داخل البنك من خلال الآتي:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك مصر من هنا .
- الضغط على أيقونة وظائف بنك مصر، ثم اختيار الوظيفة المناسبة لقدرات المتقدم.
- يتم تقديم المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على إرسال.
شروط التقديم في وظائف بنك مصر
نظرًا لأن الكثير من الشباب حريصين على الانضمام إلى فريق العمل الخاص ببنك مصر فهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وظيفة داخل بنك مصر، وهذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مصري الجنسية حاصلا على مؤهل جامعي بتقدير جيد على الأقل.
- يشترط إتقان المتقدم للغة الانجليزية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكمبيوتر.
- ألا يزيد عمر هذا الشخص عن 30عامًا.
- ألا يكون مالكا لأي عقار داخل البنك، كما يجب أن يجتاز كافة الاختبارات الموضوعة من البنك.
- يستحب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التجارة أو السياسة والاقتصاد.
- من أهم الشروط أيضًا أن لا يكون هناك أي صلة قرابة بين الشخص المتقدم وأحد العاملين في البنك.