“عرفت البلد ولا لسة” كيف تشترك في مسابقة فريش fresh وحل الفزورة عبر موقع فريش الرسمي

ما هي مسابقة فريش، الكثير من الأشخاص يتساءلون عن ماهية مسابقة فريش التي طرحتها شركة فريش للأجهزة الكهربائية، حيث أن الشركة كانت قد أعلنت منذ أن بدأ شهر رمضان المبارك أنه سيتم طرح مسابقة يقدمها اثنان من مشاهير الفن في مصر، الفنانة روبي، والفنانة دينا الشربيني، حيث أرادت شركة فريش أن تقوم فكرة المسابقة خارج الصندوق بعيدًا عن الاعلانات المنتشرة في السوق، فإذا أردت أن تعرف فكرة المسابقة وكيفية الاشتراك تابع معي السطور القادمة.

ما هي مسابقة فريش

قام المسؤولون عن الحملة الدعائية لمنتجات شركة فريش بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بفكرة المسابقة حيث أنها عبارة عن فوازير، أي أنه سيتم طرح عدة أسئلة على المشاركين يجب أن يتم الإجابة عنها للحصول على الجائزة، حيث تبدأ هذه الفوازير يوم العاشر من شهر رمضان المبارك، تبث في تمام السابعة كل يوم، وأعلنوا أن عدد الأشخاص الفائزين في المسابقة هم خمس أشخاص فقط، سيفوز بخمسة أجهزة من ماركة فريش، والأسئلة التي تطرح على المشتركين تكون حول 92 دولة هناك تعامل بينهم وبينهم فريش، حيث يتم تصدير منتجات فريش لهم.

ما هي مسابقة شركة فريش؟

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتم الالتزام بها من قبل المشاركين في مسابقة فوازير فريش والحصول على الجائزة الكبرى، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: