كام كيس سكر للفرد في التموين!!.. نصيب الفرد من السلع التموينية شهر رمضان “ابريل” | اعــرف اسعار السلع الجديدة قبل ما تروح الجمعية

أصبح الجميع يرغب في معرفة كام كيس سكر للفرد في التموين وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السكر إن وجدت في بعض محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك وجدنا أن هناك ارتفاعا في معدلات البحث حول كم كيس سكر يمكن للفرد الحصول عليه وكذلك حول نصيب الفرد من الزيت أيضا، بالإضافة إلى أن جميع المواطنين يسعون لتأمين هذه السلع الضرورية بأسعار معقولة، لتحضير الأطعمة والحلويات خلال شهر رمضان الكريم لهذا سوف نوضح لكم حصة الفرد من السكر في التموين.

كام كيس سكر للفرد في التموين

في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة وجد الكثير صعوبة في العثور على السكر أو إذا تم العثور عليه يكون بأسعار باهظة، لذا تزايد البحث عن كام كيس سكر للفرد في التموين، ومن خلال البحث تبين أن كل مواطن يحق له الحصول على 2 كجم بحد أقصى 6 كجم لكل بطاقة،علما بأن سعر الكيلو داخل منظومة التموين وصل إلى ما يقرب من 12.60 جنيها.

أما إذا كنت ترغب عزيزي المواطن في التعرف على نصيب المواطن من الزيت، فإنه يحق للمواطن الحصول على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 ميلي، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة علما بأن سعر زجاجة الزيت داخل منظومة التموين تصل إلى ما يقرب من 30 جنيها للزجاجة الواحدة.

الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين

نظرا لكون منظومة التموين تقدم دعمها هاما للمواطنين هذا الأمر جعلهم يرغبون في الحصول على بطاقة التموين، حتى يحصلوا على الزيت السكر وباقي السلع الغذائية بأسعار مقبولة ومن هنا ارتفعت معدلات البحث حول تلك الوثائق بالتزامن مع ارتفاع البحث حول كام كيس سكر للفرد في التموين، على أن تتلخص الوثائق المطلوبة فيما يلي: